Kütahya'da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kütahya'da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

09.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:44
Kütahya'da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Genişler köyü mevkiinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Genişler köyü mevkiinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.C. ve Z.C. isimli şahısların Uşak'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Altıntaş ilçesine getirerek satacağı bilgisi elde edildi.

Ekipler tarafından Kütahya-Uşak karayolu Genişler köyü mevkiinde durdurulan şüphelilerin aracında yapılan aramada, 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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