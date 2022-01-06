Kütahya'da 2022'nin ilk Meclis Toplantısı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi 4. Dönem 1. Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleşti.

43 gündem maddesini yer aldığı 2022 yılının ilk belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplatısının açılış konuşmasında 2022 yılının sağlık, sıhhat, huzur ve bereket getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Işık, meclis toplantısında alınacak kararların Kütahya adına hayırlı olmasını diledi.

Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması müzakeresi, sözleşmeli personelin ücretlerinin tespiti müzakeresi, özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği yapılması konusunun müzakeresi yapıldı. Toplantıda ayrıca, Bahçelievler Mahallesi ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması müzakeresi, farklı mahallelerde bulunan parsellerde imar planı değişikliği konuları müzakeresi görüşülerek meclis üyeleri tarafından oylandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet