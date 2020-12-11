Kütahya'da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kütahya'da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

11.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:47
Kütahya'da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 200 paket makaronlara doldurulmuş şekilde kaçak sigara ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 200 paket makaronlara doldurulmuş şekilde kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Osmangazi mahallesinde durdurulan B. Ö. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 200 paket makaronlara doldurulmuş şekilde kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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