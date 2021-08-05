Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci
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Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci

Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, gönüllü belediyecilik projesine katılım gösteren vatandaşlarla bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, gönüllü belediyecilik projesine katılım gösteren vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Işık, "Tamamen gönüllük esası ile Kütahya'mıza daha iyi hizmet verebilmenin paydaşları olarak sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu onurlu göreve biz talibiz diyerek başvuru yapan 200'ün üzerindeki vatandaşımız arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 68 kişinin şartlarının uygun olduğu ve herhangi bir beklentisinin olmadan bu işte bende varım dediği bir noktadayız. Gönlümüzden geçen bu sayını giderek yükselmesi. Gönüllü belediyecilikle ilgili mevzuat düzenlemelerimizi yaptık" dedi.

Başkan Işık, gönüllü belediyecilik projesi kapsamında projeye katılım gösteren vatandaşlara selamlama konuşmasında iki yıllık süreç içerisinde yapılan hizmetleri anlattı.

Kütahya Belediyesinin kuruluş tarihinden misyon ve vizyonuna, yapılan çalışmalardan kurumun yönetim yapısına kadar bilgiler verdi. Vatandaşlarla birlikte gönüllü belediyecilik projesi kapsamında bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Başkan Işık, katılım gösteren hemşerilerine teşekkür etti.

Başkan Işık, iki yıllık süreç içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeleri katılımcılarla paylaşarak, bundan sonraki süreçte de kendilerinin gönüllü belediyeci olarak karşılaşabilecekleri soru ve sorunlar için gerekli cevapları vermeleri adına bazı anlatımları yaptığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci
Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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