Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı 4 yaralı

Kütahya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Arı yönetimindeki 07 NS 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Üvez'in kullandığı 43 FK 737 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 FK 737 plakalı otomobilde bulunan Nuri Ünvez ve Gökhan Ünvez yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.