Kütahya'da 2. Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Kütahya'da 2. Organize Sanayi bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ömer Toraman, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 2. OSB Müdürü Murat Demir'in katıldığı toplantıda; 2018 yılı 3. dönem Denetim Kurulu raporu, 2018 yılı 3. dönem Gelir-Gider Tablosu, bilanço, 2018 yılı 3. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu, 2019 yılı yatırımları ve bütçesi, 2019 yılı arsa bedeli ve tahsis kriterleri, 2019 yılı katılımcılardan tahsis edilecek yönetim aidatı, su bedeli, ruhsat harçları, atık su bedelleri, 2019 yılı huzur hakları, 2019 yılı OSB Müdürlüğü personel maaş alt-üst limitleri, OSB tarafından yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili kriterleri, 2019 yılı için Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler, OSB Müdürlüğü genel personel ihtiyaç durumu, katılımcıların OSB Müteşebbis Heyetine dahil olmaları için kurucu ortakların üye dağılımı ile birlikte, katılımcıların kendi aralarında yapacağı seçim tarihi ve yerinin belirlenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. (EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA