Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
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Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli

01.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:15
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli

KÜTAHYA'da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü.

KÜTAHYA'da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü. Vali Ali Çelik, aileye gerekli desteğin verilmesi ve mahallede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi. 

Paşam Sultan Mahallesi Dükkancık Sokak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı evde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri fark eden aile üyeleri, evden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda aracın park ettiği evin bulunduğu dar sokağa girmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. 

VALİ ÇELİK TALİMAT VERDİ

Vali Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile birlikte yangın yerine gelip, incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, evleri yanan ailenin İl Özel İdaresi misafirhanesinde konuk edilmesi için talimat verdi. Vali Çelik, mahalle muhtarı ve vatandaşları da dinledi. Yıkılmak üzere olan bir binada incelemelerde bulunan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, mahallede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için de talimat verdi.

İHH, AİLEYE EV KİRALADIYangının ardından evsiz kalan ve İl Özel İdaresi misafirhanesine yerleştirilen 4 kişilik aile için İHH Kütahya Şubesi, yeni bir ev kiralayıp, eşya aldı. Aile daha sonra yeni evlerine taşındı.

Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli
Kütahya'da 2 katlı evleri yanan aileye yardım eli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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