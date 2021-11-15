Kütahya'da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda durdurulan C.C. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, faturası ibraz edilemeyen 180 şişe alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

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