Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi
Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
25.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:43
Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA