Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı
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Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı

Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı. Kütahya'nın manda yetiştiriciliğinde 16. şehir olduğunu aktaran Vali Ali Çelik, "Sayının artırılmasına yönelik potansiyelimiz var. Tarımın ve hayvancılığın gelişimi için projelere kaynak aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında alınan 15 damızlık manda boğası düzenlenen törenle teslim edildi.

Kütahya İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle alınan damızlık manda boğalarının dağıtım töreni Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında yapıldı.

Kütahya'da bin 600 olan manda sayısının 2011 yılında uygulamaya konulan Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi'yle 4 bin 550'ye ulaştığını kaydeden Vali Ali Çelik, "Proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu topraklara ait olan her türlü değerin büyütülmesi ve geliştirilmesi için yürüttüğü mücadelenin bir parçası. 2011 yılında bin 600 olan manda sayısı projeyle birlikte ilimizde 4 bin 550'ye ulaştı. Yüzde 128 artış sağlandı" dedi.

"Manda yetiştiriciliğinde 16. sıradayız"

Kütahya'nın manda yetiştiriciliğinde 16. şehir olduğunu aktaran Vali Çelik, "Sayının artırılmasına yönelik potansiyelimiz var. Tarımın ve hayvancılığın gelişimi için projelere kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı milletvekillerimize, İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, projede emeği geçenlere teşekkür ederek teslim edilecek damızlık manda boğalarının yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

Pandemi sürecinde üretimin öneminin anlaşıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Hayvansal üretimde ciddi bir yeri olan mandacılığın böyle bir projeyle desteklenmesi ilimiz adına sevindirici. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emek verenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından damızlık manda boğaları kurayla sahiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı
Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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