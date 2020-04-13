Kütahya'da 1400 kişiye seyahat izni verildi Kütahya'da, Seyahat İzin Kurulu tarafından 1400 kişiye seyahat izni verildi.

Kütahya'da, Seyahat İzin Kurulu tarafından 1400 kişiye seyahat izni verildi.

Kütahya Valiliği Seyahat İzin Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası seyahat izni için Kütahya Valiliğinde Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünden görevlilerin yer aldığı kurul tarafından 1400 başvuru kabul edilerek seyahat izin belgesi verildi.

Kaynak: AA