Kütahya'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 130 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
23.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:37

Kütahya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 130 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan istihbari çalışma neticesinde merkez ilçe Hamidiye Mahallesinde bir evde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte D.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada plastik kovalar içerisinde ekili vaziyette 130 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Haber
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kütahya'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:49:39. #1.14#
title