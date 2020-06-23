Kütahya'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi Kütahya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 130 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 130 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan istihbari çalışma neticesinde merkez ilçe Hamidiye Mahallesinde bir evde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte D.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada plastik kovalar içerisinde ekili vaziyette 130 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA