Kütahya'da 122 bin 43 çocuk nüfus bulunuyor
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Kütahya'da 122 bin 43 çocuk nüfus bulunuyor

Kütahya'da 122 bin 43 çocuk nüfus bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu itibarıyla, Kütahya nüfusu 576 bin 688 kişi iken, bunun 122 bin 43'ünü çocukların oluşturduğu bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu itibarıyla, Kütahya nüfusu 576 bin 688 kişi iken, bunun 122 bin 43'ünü çocukların oluşturduğu bildirildi.

2020 yıl sonu ADNKS sonuçlarına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun Kütahya toplam nüfusu içindeki oranı yüzde 21,2 ile Türkiye ortalamasının 6 puan altında kaldı. Kütahya'daki 122 bin 43 olan çocuk nüfusun 31 bin 78'i 0-4 yaş, 34 bin 366'sı 5-9 yaş, 35 bin 252'si 10-14 yaş, 21 bin 347'si ise 15-17 yaş arasında bulunuyor. Türkiye'de 2020 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler ise erkeklerde, Yusuf, Eymen, Mustafa, Miraç, Mehmet, kızlarda ise, Zeynep, Asel, Elif, Defne ve Azra şeklinde sıralandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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