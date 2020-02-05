Kütahya'da 12 suçtan aranan zanlı yakalandı
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Kütahya'da 12 suçtan aranan zanlı yakalandı

Kütahya'da işlediği 12 ayrı suçtan aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

05.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:25
Kütahya'da 12 suçtan aranan zanlı yakalandı

'da işlediği 12 ayrı suçtan aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ayrı suçu işlediği işlediği iddia edilen Zeki A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonucunda şüphelinin kent merkezindeki bir iş yerinde çalıştığını belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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