Kütahya'da 100 kişilik "İşbaşı Eğitim Protokolü" imzalandı
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Kütahya'da 100 kişilik "İşbaşı Eğitim Protokolü" imzalandı

18.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:28
Kütahya'da 100 kişilik

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 100 kişilik "İşbaşı Eğitim Protokolü" imzalandı.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 100 kişilik "İşbaşı Eğitim Protokolü" imzalandı.

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programın İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılan imza törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan ile şirket yetkilileri katıldı.

Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, paketleme işçisi ve dipli körüklü kağıt torba makinesi operatörü mesleklerinde düzenlenecek eğitim programıyla Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin istihdama katkı sağladığını söyledi.

Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sürecinde üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen firmaların varlığından mutluluk duyduğunu belirten Çelik, "Üreten ve istihdam sağlayan firmaların her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Kütahya'da geçen yıl 3 bin 250 işbaşı eğitim programı düzenlendiğini, eğitime katılan 2 bin 752 kişinin de istihdam edildiğini sözlerime ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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