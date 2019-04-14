Kütahya'da 10 Yılda 125 Bin Fidanı Toprakla Buluşturdular

Kütahya'da, bir grup esnaf ve vatandaşın da desteğiyle 10 yılda yaklaşık 125 bin fidan dikildi.

Kütahya Müftülüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Kaditler Camisi cemaatinin destekleriyle 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5. kilometresine yakın alanda gerçekleştirilen etkinlikte Samanpazarı esnafı ve vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dağıtılan binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamiyet'te fidan dikmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeryüzünün insanlığa emanet olduğunu ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini belirten Hazırlar, şöyle konuştu:

"Nasıl ki bu doğa geçmişte bize emanet edildiyse, ağaç, toprak, hava ve su, bütün bunlar bize birer emanet. Bize düşen bugün çevreye, toprağa, havaya duyarlı birer birey olmak. Bu etkinliğimize de bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizde bu amaçla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız. 'Ağaç kesen baş keser' diyecek kadar ağaç sevgisini önemseyen bir ecdadın mensuplarıyız."

Kaditler Camisi imam hatibi Muammer Torun da fidan dikme etkinliğini cami cemaati ve civar esnafıyla birlikte geleneksel hale getirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA