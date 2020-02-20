Kütahya'da 10 bin 777 Afyonkarahisarlı yaşıyor

20.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:34

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre, Kütahya'da 10 bin 777 kişi ile en çok Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı, bu nüfusun Kütahya nüfusunun yüzde 1,9'unu oluşturduğunu açıkladı.



TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu, Kütahya'nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu söyledi.



Akyol," ADNKS 2019 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Kütahya'da yaşayan nüfusun yüzde 82,7'si Kütahya nüfusuna kayıtlıdır. Kütahya'da yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Kütahya ilinde 10 bin 777 kişi ile en çok Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup, bu nüfus Kütahya nüfusunun yüzde 1,9'unu oluşturmaktadır. Kütahya'da, Afyonkarahisar'dan sonra en çok sırasıyla 6 bin 556 kişi ile Eskişehir, 5 bin 5 kişi ile Bursa ve 4 bin 311 kişi ile Balıkesir illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da en az sırasıyla Yalova (110 kişi), Hakkari (118 kişi), Tunceli (149 kişi), Şırnak (150 kişi) ve Edirne (217 kişi) illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 90 bin 454 olup bu değer Kütahya'da yaşayan nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturmaktadır. ADNKS 2019 yılı sonuçlarına göre Kütahya ilinde yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 569 bin 683 olup bu nüfus, Kütahya nüfusunun yüzde 98,3'ünü oluşturmaktadır. Kütahya'da 9 bin 574 kişilik yabancı nüfus mevcut olup, Kütahya nüfusunun yüzde 1,7'sini oluşturmaktadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA