Kütahya'da 1 mahalleye koronavirüs karantinası
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Kütahya'da 1 mahalleye koronavirüs karantinası

28.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:32
Kütahya'da 1 mahalleye koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından karantina uygulaması kararı alındı.

KÜTAHYA'nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından karantina uygulaması kararı alındı. Bu geceden itibaren mahalle, giriş ve çıkışlara kapatılacak.

Kentte koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Kurul, son günlerde vaka sayılarının arttığı merkez İnköy Mahallesi için 14 gün karantina kararı aldı. Bu gece yarısından itibaren uygulanacak karantina için kurul açıklamasında, "COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 28 Ekim 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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