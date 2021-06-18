KÜTAHYA'DA 1 GÜNDE 10 BİN 802 DOZ AŞI YAPILDI

KÜTAHYA'da, koronavirüse karşı aşılamanın 40 yaşa düşmesi ve birçok meslek kolunun aşılamaya dahil edilmesiyle birlikte hastanelerde yoğunluk oluştu.

KÜTAHYA'da, koronavirüse karşı aşılamanın 40 yaşa düşmesi ve birçok meslek kolunun aşılamaya dahil edilmesiyle birlikte hastanelerde yoğunluk oluştu. Kentte 1 günde 10 bin 802 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 580 bin nüfuslu kentte şu ana kadar 309 bin 920 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, birçok iş kolunu ve yaşı 40'a kadar olan vatandaşları da aşılama programına dahil etmesiyle Kütahya'daki sağlık kuruluşlarında aşı yoğunluğu yaşandı. Kentte 1 günde 10 bin 802 doz aşı yapıldı. Kütahya'da bugüne kadar 193 bin 105 birinci doz, 116 bin 815 ikinci doz olmak üzere toplam 309 bin 920 doz aşı uygulandı. Kütahya Valiliği, günlük aşı kapasitesinin 16 bin olduğuna belirterek, aşı odası sayısının kent genelinde 591'e çıkarıldığı ifade etti. Alipaşa Mahallesi'nde bulunan polikliniğine gelerek aşısını olan Mehmet Kızıldemir, 'Dün randevumu oluşturdum. Bir gün içinde randevum onayladı. Bugün sıramı verdiler ve aşımı gelip oldum. Herkesin bilinçli olmasını ve kurallara uymasını istiyorum. Herkes bilinçli olursa bu hastalığın üstesinden geliriz. Özellikle herkesin aşı konusunda duyarlı olması gerekiyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı