Kütahya'da 1 ayda 465 konut satıldı
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Kütahya'da 1 ayda 465 konut satıldı

Kütahya'da 1 ayda 465 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Kütahya genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 465 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Kütahya genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 465 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu konut satış verilerine göre, Kütahya genelinde 2021 yılı Nisan ayında 465 konut satıldı. Nisan ayı konut satışlarının 391'i normal, 74'ü ise ipotekli satışlardan oluştu. Toplam konut satışlarının 143'ü ilk satış, 322'si de ikinci el satış şeklinde gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 1 ayda 465 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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