Kütahya'da 1 ayda 465 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Kütahya genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 465 oldu.