KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Çöğürler Köyü'nde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı nedeniyle 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

KÜTAHYA'nın Çöğürler Köyü'nde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı nedeniyle 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

Çöğürler Köyü'nde muhtarlığın yanı sıra besicilikle uğraşan Cevdet Kalem'in oğlu Ramazan Kalem'e hediye ettiği simental cinsi boğa, 1,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yetiştirip 'Paşa' adını verdiği boğayı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala görücüye çıkaran baba-oğul, 60 bin lirada fiyat biçti. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. Bu Paşa'mızı da 3 yıl önce kendine sermaye yapması oğluma hediye etmiştim. Hayvancılığı çok seviyor. Paşa'yı nasip olursa Cumhurbaşkanımız için hazırladık. İnşallah kurban olarak ona nasip olur. Cumhurbaşkanımızı Kütahya muhtarları olarak çok seviyoruz" dedi.

"GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM"

Ramazan Kalem ise, boğayı istediği fiyata satıp kendisine hayvan yetiştirmek için sermaye yapmak istediğini belirterek, 'Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Paşa ismini verdiğimiz boğamızı babam bana 16 yaşındayken hediye etti. 3 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığında. İlk göz ağrımız. Daha önce hiç böyle bir boğamız olmadı. Sattığımda hayvancılık için kendime sermaye yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika gündem: Bakan Koca, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi.
Son dakika gündem: Bakan Koca, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi.
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için 'sıcak hava' uyarısı
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "sıcak hava" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:59:43. #1.16#

title