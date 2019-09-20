Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

20.09.2019 11:47
Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.


Aşure etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse'nin katıldığı etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere aşure ikram edildi.


Etkinlikte aşure kazanının başına geçen Müdür Hasan Başyiğit davetlilere aşure dağıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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