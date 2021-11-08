Kütahya Çiniciler Çarşısı'nın kentin vitrini haline getirilmesi hedefleniyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifi Başkanı Nida Olçar, Çiniciler Çarşısı'nı Kütahya'nın vitrini yapmak istediklerini bildirdi.

Olçar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ağustos ayından bu yana birçok çalışma yaptıklarını ve bu sayede çarşı esnafının yüzünün gülmeye başladığını söyledi.

Çarşının fiziki alanlarında, il yöneticilerinin ve kurumların destekleriyle önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Olçar, şunları kaydetti:

"Çalışmalar, çarşı esnafımızın cebinden 1 kuruş çıkmadan kurumlarımız ve sponsorlarımız ile yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yönetim olarak birçok kesimden takdir ve teşekkür aldık ve çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. 29 Ekim haftasında Kütahya'dan geçen misafirlerimizin yoğun ilgisiyle Çiniciler Çarşısı esnafımızın yüzü güldü. Çarşı esnafımızın emeğinin karşılığını bulan satışlarımız oldu. Çarşımız için yeni tur anlaşmaları yapıldı."

Olçar, çarşının aktif hale gelmesinde katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Çiniciler Çarşısı için 1 milyon araç projelerinin olduğunu ve bunun için çalıştıklarını da aktaran Olçar, "Biz yılda 10 milyon aracın geçtiği Kütahya'mızı Afyonkarahisar'dan sonra 2'nci durak yapmak istiyoruz. Önümüzde 1 milyon araç projemiz bulunmakta. Kimse ile kavga etmeden, kimseyi mağdur etmeden çiniciler çarşımızı Kütahya'nın vitrini yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olçar, çarşıda bulunan harici esnafların yönetim kurulu kararıyla faaliyetlerinin kısıtlanacağını sözlerine ekledi.