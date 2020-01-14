Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

14.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:22

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye'nin ilk ve tek Çini Müzesi'ne girişler ücretsiz oldu.



Tanınırlığı ve ziyaretçi sayısını artırmak, müze bilincini geliştirmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarih ve 469 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararıyla Kütahya Çini Müzesi ziyaretleri ücretsiz hale getirildi.



Germiyan Beyi 2. Yakup tarafından külliye olarak yaptırılan ve günümüzde müze olarak hizmet veren tarihi yapıda 14. yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri sergileniyor.



Kütahya'da 4'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 8'i özel müze olmak üzere toplam 12 müze bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA