Kütahya çevresi için sağanak uyarısı
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Kütahya çevresi için sağanak uyarısı

Kütahya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Kütahya çevresi için sağanak uyarısı
08.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:25

Kütahya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kütahya'nın batı ilçelerinde bu 2 saat süresince yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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