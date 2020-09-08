KÜTAHYA Cennet yayla, çöplüğe döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜTAHYA Cennet yayla, çöplüğe döndü

Cennet yayla, çöplüğe döndüKÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Muratdağı'ndaki Karapınar Yaylası, piknikçilerin bıraktığı çöpler yüzünden çöplüğüne döndü.

08.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:13

Cennet yayla, çöplüğe döndü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Muratdağı'ndaki Karapınar Yaylası, piknikçilerin bıraktığı çöpler yüzünden çöplüğüne döndü. Eşi ve ailesiyle yaylaya pikniğe gelen Ulucami İmamı Fatih Ören (43), piknik alanındaki çöp yığınlarını görünce dayanamayıp temizlik yaptı. Atıkları toplayıp yakarak imha eden Ören ailesinin davranışı, beğeni topladı.

Rakımı 2 bin 312 metre olan Muratdağı'nın kuzey bölgesinde yer alan Karapınar Yaylası, çam, servi, kayın, fındık ve çınar ormanlarıyla kaplı. 10 metre yükseklikten akan şelalesi başta olmak üzere her tarafından karpuzu çatlatan soğuk sular akan dereleri ve çeşmeleri ile çeşitli çiçek ve bitki türleri arasında herkesin dinlenmek için aradığı eşsiz mekanlardan yayla, ilgi çekiyor. Birçok vatandaş, eşsiz doğa cennetine giderek vakit geçiriyor. Ancak piknikçiler, bölgeden ayrılırken çöplerini arazide bırakıyor. Piknikçilerin bıraktıkları pet şişeler, bira ve içki şişeleri, mangal ve ocak külleri, poşetler, yemek artıkları ve çeşitli atıklar yüzünden bölge adeta çöplüğe benzedi.

Eşi ve ailesiyle yaylaya pikniğe gelen Ulucami İmamı Fatih Ören (43), piknik alanındaki çöp yığınlarını görünce dayanamayıp temizlik yaptı. Atıkları toplayıp yakarak imha eden Ören ailesinin davranışı, beğeni topladı. İmam Ören, "Aslında buranın güzelliğini duyduktan sonra eşim ve yakınlarımla piknik yapmaya geldik. Çevre çok güzel ama ortam çok kötü. İnsanlar yediğini içtiğini bir kenara bırakmışlar. Bu durum bizi rahatsız etti. Beraber piknik yaptıktan sonra orman görevlilerinden izin aldık burayı temizlemeye başladık. Biriken çöpleri yakarak imha ediyoruz. Hem insan hakkı var, hem kul hakkı var, Rahman'ın da hakkı var, doğanında hakkı var bizim üzerimizde. Tabi insanların bu hakkı tanımaması kötü bir şey. Çevreye saygımız olsun dedik. Böyle bir çalışma yaptık. Biz insanlara örnek olmalıyız. Acaba insanlar bunu yapmaktan neden imtina eder bilmiyorum. Lütfen doğayı kirletmeyelim. Doğaya saygılı olalım, insanlara saygılı olalım" dedi.

KÜTAHYA Cennet yayla, çöplüğe döndü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Erkan Kamat Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: KÜTAHYA Cennet yayla, çöplüğe döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 09:14:01. #1.14#
title