Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor

Kütahya'da Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına düştü.

Kütahya'da Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına düştü. Hafta sonu kısıtlamaları öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihi hurma ve iftariyelikler oldu.

Ramazan öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma ve kuru meyveler en çok tercih edilenlerin başında yer aldı. Hurma fiyatlarının 12 liradan başlayarak 80 liraya çıktığını söyleyen işletmeci Sadık Bayrakoğlu "Şuan için hareketlilik başladı, bizler de hurma çeşitleri ile Ramazana hazırız. Hurmalar 12 liradan başlıyor 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmalarımız Cezayir'den, Tunus'dan, Medine'den geliyor, biz de vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Zahide isminde bir hurmamız var şeker oranı düşük olması nedeni ile şeker hastalarının ona ilgisi oldukça yüksek. Hurmanın yanı sıra hoşaflık kuru üzüm, erik, vişne, incir gibi kuru meyvelerde sahur için vatandaşlarımız tercih ediyorlar." dedi. - KÜTAHYA

Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor
Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya çarşısında Ramazan hareketliliği yaşanıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:25:43. #1.16#
title