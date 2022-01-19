Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil mi ilan edildi?

Son dakika yapılan açıklamaya göre 45 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de 19 Ocak tatil mi olacak? 18 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Kütahya, Çankırı ve Bingöl'deokullar tatil mi ilan edildi?

KÜTAHYA, ÇANKIRI VE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 45 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de yer almaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Kütahya, Çankırı ve Bingöl'de okullar tatil olacaktır.

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'da kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

Haberler.com - Gündem