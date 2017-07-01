Kütahya - Bıçaklı Saldırıda Öldürülen Işadamı Toprağa Verildi

Bıçaklı saldırıda öldürülen işadamı toprağa verildi



KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'nde, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydar, toprağa verildi.



Yemek fabrikası sahibi, evli ve 17 yaşında bir kız çocuğu babası 36 yaşındaki Fatih Aydar, geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi. Bir süre sonra 43 EK 532 plakalı hafif ticari araçla gelen A.K.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi de, çay ocağına oturdu. İddiaya göre A.K. ve beraberindekiler, bir arkadaşıyla oturan Aydar'ın yanına gelip "Sen beni tanıyor musun Ben Niğdeli" dedi. Tanımadığını söyleyen, kendisine bıçak çeken A.K. ile beraberindekilerden sakin olmalarını isteyen Aydar bıçaklandı. Aydar, göğsüne gelen bıçak darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı. A.K. geldikleri araçla 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydar, kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan A.K. ve beraberindeki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı, ancak henüz zanlılara ulaşılamadı. Öte yandan aynı gün A.K'ye ait, Çaldır Mahallesi'ndeki hurda deposu bazı kişilerce yakıldı.



SİMGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydar'ın cenazesi ise bugün, morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze ilk olarak 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine getirilip, helallik alındı. Ardından cenaze, Halil Ağa Camii'ne götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Fatih Aydar, Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları, Simav Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sait Bayramoğlu, kentteki iş dünyasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



GÖRÜNTÜ ÖDKÜMÜ:



Cenaze namazından görüntü



Tabutunun cenaze aracına taşınması



Namaz öncesi aileye vatandaşların başsağlığı



Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)



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(Tür: Yurt)