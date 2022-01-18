Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi - Haberler
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Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya kent merkezine mevsimin ikinci karı yağdı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya kent merkezine mevsimin ikinci karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 8 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dedi.

Bu arada, Kütahya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan, Tavşanlı Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi. - KÜTAHYA

Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kütahya beyaza büründü, Tavşanlı'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

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Tavşanlı, Kütahya, kar, Yerel, Haber

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