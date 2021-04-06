Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı
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Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.

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Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı

Kütahya Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımları, ulusal müsabakalarda başarı elde etmeye devam ediyor.

Son olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen U16 Kulüplerarası Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Müsabakaları'nda, Kütahya Belediyespor Atletizm takımları, Kütahya'ya ve kulübe 2 kupa kazandırdı.

Yapılan müsabakalarda, takım sıralamasında Kütahya Belediyespor U16 erkeklerde birinci, U16 kızlarda ikincilik elde ettiler. Ferdi sıralamada ise, U16 kızlarda Melike Kurt ikinci, U16 kızlarda İrem Altın üçüncülük elde etti.

Takımların elde etmiş oldukları bu derecelerle yarı finale katılmaya hak kazandılar. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyespor'un atletizm başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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