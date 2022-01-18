Kütahya Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı il ikincisi oldu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye spor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, il ikincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.

14 branşta spor faaliyetlerine devam eden ve elde ettiği başarılar ile gençlerimizi spor yapma alışkanlığı kazandıran Kütahya Belediyespor, yeni bir başarıya imza attı.

Yapılan açıklama, "Daha önce ki müsabakalarda il birincisi olan Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, ardından bu kez de Kütahya Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımımız il ikincisi oldu. Takımızı başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri