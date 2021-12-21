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Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı il birincisi oldu

Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı il birincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, müsabakaları kazanarak il birincisi oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, müsabakaları kazanarak il birincisi oldu.

Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genç Kızlar Voleybol Takımı, oynanan final maçını da kazanarak il birincisi oldu.

Geleceğin filenin sultanları, il birincisi olarak grup maçlarında Kütahya'yı temsil edecek.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

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