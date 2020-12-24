Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
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Kütahya Belediyespor adım adım zirveye

24.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:11
Kütahya Belediyespor adım adım zirveye

Sahasında Kahta 02 Spor'u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 1-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 1'e düşürdü.

Sahasında Kahta 02 Spor'u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 1-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 1'e düşürdü. Mavi Şimşekler aldıkları bu sonuç ile ligde 2. sıradaki yerini korudu.

TFF Misli.com 3. Lig 2'inci gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin 14'üncü haftasında evinde Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Maçtaki üstünlüğünü 90 dakika boyunca koruyan Belediye Kütahyaspor, ilk yarının başlarında 13. dakikada Onur Erdem Beytaş ile attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Mavi Şimşekler, rakip kalede başka gol bulamadı. Maçta rakip takımın kazandığı penaltıya geçit vermeyen kaleci Mert Göktepe maçın kahramanı oldu. Son haftalardaki çıkışını sürdüren Belediye Kütahyaspor, 25 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Kütahya Belediyespor'u yalnız bırakmayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık bu maçta da tribünde yerini alarak destek oldu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
Kütahya Belediyespor adım adım zirveye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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