Kütahya Belediyesinin askere giden gençlere destek için başlattığı "Mehmetçik Kart" uygulaması tanıtıldı
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Kütahya Belediyesinin askere giden gençlere destek için başlattığı "Mehmetçik Kart" uygulaması tanıtıldı

Kütahya Belediyesinin askere giden gençlere destek için başlattığı 'Mehmetçik Kart' uygulaması tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesi, askere gidecekler için "Mehmetçik Kart" uygulamasını başlattı.

Kütahya Belediyesi, askere gidecekler için "Mehmetçik Kart" uygulamasını başlattı.

Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binasında düzenlenen tanıtım ve kart dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, askere gidecek gençlere, içinde 200 lira yüklü kartları hazırladıklarını bildirdi.

Projeden yararlanmak isteyenlerin belediyeye müracaatlarının gerektiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz gittikleri yerlerde ihtiyaçları neyse onu rahatlıkla harcayabilsinler, orada belediyemizin hatırası olsun düşüncesiyle bu kartı hazırladık. Belki miktar olarak az ama bereketli olduğuna, helal olduğuna inandığımız bir kredi yükleyelim, Mehmetçiğimize verelim o da bizim hatıramız olsun istedik. Gittiğiniz yerlerde şehrimizi, bizleri unutmayın. Memleketimizin her köşesinde hizmet etmek çok güzel. Rabbim sağ salim görevinizi tamamlayıp geri dönmenizi nasip eylesin."

Işık, daha sonra hazırlanan kartları, müracaatta bulunan gençlere verdi.

Kütahya Belediyesinin askere giden gençlere destek için başlattığı 'Mehmetçik Kart' uygulaması tanıtıldı
Kütahya Belediyesinin askere giden gençlere destek için başlattığı 'Mehmetçik Kart' uygulaması tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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