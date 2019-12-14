Kütahya Belediyesinden öğrencilere yönelik "İkamet Kart Projesi"

14.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "İkamet Kart Projesi" kapsamında ikametini Kütahya'ya aldıran üniversite öğrencilere çeşitli imkanlar sunacaklarını bildirdi.

Proje hakkında bilgilendirmek üzere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) öğrenci topluluklarının başkanlarıyla belediye sosyal tesislerinde bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin ikametlerini Kütahya'ya aldırmaları halinde sunulacak çeşitli avantajlardan faydalanabileceklerini söyledi.

Daha nitelikli hizmetlerle Kütahya'yı daha yaşayabilir bir kente dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Işık, şunları kaydetti:

"İkamet Kart Projesi adı altına üniversitemizde eğitim öğretimlerini sürdüren tüm öğrencilerimiz birinci adres olarak ikametgahlarını Kütahya'da göstermeleri halinde onlar için bu katkılarının karşılığında hem hizmet kalitemizi artıralım hem de pozitif ayrımcılık olsun düşüncesiyle ilave katkı yapalım diye düşündük. Kampüs içerisinde otobüs hizmetinden yararlanmayı düşünen öğrencilerimiz için 30 lira aylık abonman karşılığında sınırsız iniş ve biniş elde edildi, bunu meclisimizden geçirdik. Ocak ayından itibaren yeni bazı uygulamaları başlatacağız."

Proje kapsamında esnaf odaları ile toplantı düzenlediklerini, kart sahibi öğrencilere gönüllü esnafların yüzde 10 gibi oranda indirim yapacağını da duyuran Işık, belediye olarak da ikamet kart sahibi öğrencilere su faturalarında yüzde 25 oranında indirim uygulayacaklarını da sözlerine ekledi.



Projeyi oldukça anlamlı bulduğunu ifade eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da projeyi desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: AA