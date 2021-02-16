Kütahya Belediyesinden esnafa hijyen paketi desteği
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Kütahya Belediyesinden esnafa hijyen paketi desteği

16.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:03
Kütahya Belediyesinden esnafa hijyen paketi desteği

Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen paketi desteği sağladı.

Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen paketi desteği sağladı.

Belediye ekipleri, iş yerlerinde ziyaret ettikleri esnafa, içinde maske, dezenfektan ve kolonya bulunan hijyen paketleri dağıttı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Salgın sürecinde sıkıntı yaşayan esnafa destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işık, "Kütahya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu salgın sürecinde de şehrimizde bulunan esnaflarımızın yanındayız. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu süreci dayanışma içinde geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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