Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması
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Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması

Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mevsimsel bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mevsimsel bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Kütahya'nın daha güzel bir çehreye kavuşmasına katkı sağlamak amacıyla Dumlupınar Mahallesi, çevre yolları orta refüjler ve Çamlıca'da çim biçme, çevre düzenlemesi ve mevsimsel bitki ve çiçek bakımlarını aralıksız sürdürüyorlar. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması
Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması
Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması
Kütahya Belediyesinden bakım, temizlik ve yenileme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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