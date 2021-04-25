Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları pandemi sürecinde de yalnız bırakılmıyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları pandemi sürecinde de yalnız bırakılmıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilerek üç güne çıkartılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince, sokak hayvanları tüm pandemi sürecinde olduğu gibi yine yalnız bırakılmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri beslenme noktalarına giderek sokak hayvanları için yiyecek bıraktılar. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Toprak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Fırat Aydınus Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:31:31. #1.15#

title