Kütahya Belediyesi'nin 18 Milyon Euro'luk Atıksu Arıtma Tesisi'ni Bakan Özhaseki Açtı

Kütahya Belediyesi'nin 18 milyon Euro'luk Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tesisin yüzde 91'inin Avrupa Birliği fonlarından hibe, yüzde 9'unun da belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını ifade etti. Saraçoğlu, "Doğadan alıp kirlettiğimiz suyu bu tesisimizle yeniden ikinci derecede içilebilir su olarak Porsuk nehrine bırakıyoruz. Tesisimiz şu anda mevcut bulunan nüfusumun iki katının suyunu arıtabilecek şekilde inşa edilmiştir. Böylelik Porsuk barajımızın ekolojik dengesini koruyup gelecek nesilleri karşı sorumluluğumu bir kısmını yerine getirmiş bulunuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını dile getirdi. Özhaseki, "Su hayatın kaynağı. Bunu herkes biliyor. Biz su zengini bir ülkemiyiz?. Hayır, ne yazık ki değiliz. Şu anda bizim ülkemizdeki sular, bütün ırmaklar, bütün nehirler, bütün derelerin ve su akan ne varsa hepsinin toplamı Tuna nehrinin yarısı kadar. Dünyadaki bütün kaynaklar sınırsız değil. Allah'ın bize yaşamamız için bize verdiği birincisi hava ikinci su. Su sınırsız değil. Bizim suyu tasarruflu kullanmamız, kirletmemiz, ona uygun şekilde davranmamız gerekiyor. Böyle davranmazsak ne olur. Allah korusun kendi sonumuzu hazırlamış oluruz. Bir litre dışarıya attığımız kirli su, tam 8 litre suyu kirletiyor. Bu yüzden böyle tesisler çok önemli. Dünya arıtma tesisinden çıkan suyu kullanıyor" diye konuştu.

Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurdelası, Bakan Özhakesi, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve protokol mensupları tarafından 'hayırlı olsun' temennisi ile kesildi.

Bakan Özhakesi, açılış töreninin ardından kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. (EFE) - KÜTAHYA