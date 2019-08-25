"Kütahya Belediyesi muhtarlarla dayanışma içerisinde"

25.08.2019 13:00

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri, Kütahya Belediyesinin ev sahipliğinde Kütahya'da toplandı.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu ile merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı yapmak üzere Kütahya'ya gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu heyeti Kütahya'dan ayrılmadan önce Kütahya Belediyesinin organize ettiği akşam yemeğinde bir araya geldi.



Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen akşam yemeğinde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtarlarla sürekli dayanışma içerisinde olan Kütahya Belediyesi'ne teşekkür etti.



Yemeğe, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar ve Ali İhsan Ertaş ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan, Kütahya Muhtarlar Odası Başkanı Kadir Mandal ve mahalle muhtarları katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA