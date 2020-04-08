Kütahya Belediyesi maske üretimine başladı
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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Güncel

Kütahya Belediyesi maske üretimine başladı

Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dağıtılmak üzere maske üretiyor.

08.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:36
Kütahya Belediyesi maske üretimine başladı

Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dağıtılmak üzere maske üretiyor.

Üretimin yapıldığı belediyeye ait SİMPAŞ A.Ş'nin tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan vatandaşların korunması amacıyla maske üretimi için harekete geçtiklerini söyledi.

Maskelerin ücretsiz dağıtılacağını belirten Işık, "Günlük 90 bin maske üretim kapasiteli tesisimiz, çok yakın bir zamanda üretilen maske sayısını artıracak. Üç vardiya halinde yaklaşık 25 kişiyi istihdam ettiğimiz tesisimizde ürettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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