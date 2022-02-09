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Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 25. Kez kapılarını açtı.

EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 25. Kez kapılarını açtı. Kütahya Belediyesi standının da hazır bulunduğu fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından birisi olan EMITT Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 25. kez kapılarını açtı. Salon 3-B 131 numaralı stantta yer alan Kütahya Belediyesi standında el emeği göz nuru çinilerimiz yer alıyor. Birbirinden özel çini eserlerimiz fuara ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

Fuarın 12 Şubat 2022 tarihine kadar gezilebileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda

Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya Belediyesi, Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Akdeniz, Turizm, Yerel, Haberler

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