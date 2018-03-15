Kütahya Belediyesi Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Açıklaması

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gaziantep'in yaptığı gibi bizde Zanaat ve Halk sanatları dalında UNESCU'ya başvurduklarını söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyeleri Kent Konseyi üyeleri Gaziantep'i ziyaret etti. Gaziantep'in tarihi yerlerini gezen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve beraberindeki heyet Gaziantep'i çok beğendiklerini ve örnek aldıklarını belirtti. Saraçoğlu, Gaziantep'in yaptığı gibi bizde Zanaat ve Halk sanatları dalında fark oluşturan şehirler ağına girmek için UNESCU'ya başvurduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Saraçoğlu, "Gaziantep, Türkiye'nin sayılı şehirlerinden bir tanesidir. Daha önce biz defalarca Gaziantep şehrine biz gelmiştik. Gaziantep ile Bir gönül bağımızda var. Kütahya İl Belediye Başkanı olarak, ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız olarak, kent konseyi üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle beraber, Gaziantep ve Kilis gezisine çıktık. Ege'nin bir kenti olarak Ege'nin bir şehri olarak o, gönül bağını oluşturma açısından bu bölgedeyiz. Buraya kadar gelmişken Gaziantep ilimizi de ziyaret etmek, Gaziantep'in tarihi ve müzelerini ziyaret ettik. Gaziantep hem sanayisi ile hem ekonomisi ile insan yapısı ile Türkiye'de örnek olan şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Gaziantep'i örnek alıyoruz

Fark oluşturan şehirler ağına girmek için Gaziantep'i örnek aldıklarını belirten, "UNESCO'DA Gastronom'i konusunda yerini alan Türkiye'de ilk şehirden bir tanesidir. Bizde Kütahya olarak onun yolundan giderek zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO'ya müracaat ettik. Bizde 2017 Ekim ayı sonunda fark oluşturan şehirler ağına girdik. Dolayısıyla böylede bir bağ oluştu. Belediye başkanı Fatma Şahin, bize bu konuda rehberlik etmişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gerçeği görüşemedik, yurt dışındaymış ama selamlarımızı ilettik ve belediyenin bu güzel tesisinde, belediye yetkilileri bizleri ağırladı. Bundan dolayıca büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda nasıl buldunuz derken, kelimelerle anlatılacak bir konu olmadığını düşünüyorum. Ganziantep'in mutfağı hakikaten çok zengin, bize anlattıkları kadarıyla 500'ün üzerinde bir yemek çeşidinin tescillendimiş. İşte bu gün iki müzeyi dolaştık, hem hamam müzesini,hem de mutfak müzesini dolaştık. Tabi çok güzel çalışmalar olmuş, mutfağının zaten ayrı özellikleri var, onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP