Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesinin havaların ısınması ile birlikte zemin iyileştirme, yol bakım ve asfalt kaplama çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kütahya Belediyesinin havaların ısınması ile birlikte zemin iyileştirme, yol bakım ve asfalt kaplama çalışmalarına başladığı bildirildi.

Hava şartlarının asfalt serim için uygun hale gelmesiyle zemin iyileştirme, yol bakım, onarım ve asfalt kaplama çalışmalarının yapıldığı mahallelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde gördü. Mahalle Muhtarı Ahmet Gözel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ile birlikte çalışma alanına giden Işık, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı'dan bu sezon yapılacak asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalışanlara başarılar dileyen Başkan Işık, yapılan hizmetlerin Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:49:24. #1.15#

title