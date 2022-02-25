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Kütahya Belediyesi 50 işçi alacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Belediyesi 50 işçi alacak

Kütahya Belediyesi'nin çeşitli meslek gruplarından 50 personel alacağı bildirildi.

Kütahya Belediyesi'nin çeşitli meslek gruplarından 50 personel alacağı bildirildi.

Müracaatların 25 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde greyder operatörü, asfalt işçisi, kamyon şoförü, beden işçisi, kazıcı-yükleyici operatörü, kazıma-yükleme operatörü, dozer operatörü, iş makineleri bakım ve onarımcısı ve metal doğramacı vasıflarında toplam 50 işçi alınacaktır" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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