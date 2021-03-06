Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Maske Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölye sorumlusu Meltem Kahraman'dan maske üretimi ve hijyen paketleri hakkında bilgiler alan Başkan Işık, bugüne kadar Kütahya Belediyesi'nin 4 milyon adet maske üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, 2020 yılının ilk aylarında başlayan pandemi süreci ile birlikte kurulan maske üretim atölyesini ziyaret etti. Atölye sorumlusu Meltem Kahraman'dan bilgiler alan Başkan Işık, Kütahya Belediyesi'nin bugüne kadar 4 milyondan fazla maske üretimini gerçekleştirdiğini söyledi. Atölyede üretilen maskelerin desenli desensiz şekilde üretildiğini, ayrıca firmalardan gelen taleplere göre logolu olarak üretimin yapıldığını ifade eden Başkan Işık, hijyen paketlerini inceledi. Atölyede 6 kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Başkan Işık, emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı