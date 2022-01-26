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Kütahya Belediyesi 29 personel alacak

Kütahya Belediyesi 29 personel alacak

Kütahya Belediyesi'nin 29 kişilik boş kadro için personel alımı yapacağını bildirdi.

Kütahya Belediyesi'nin 29 kişilik boş kadro için personel alımı yapacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Personel alımları Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. birimine tarafından yapılacaktır. Bu sebeple 15 beden işçisi, 4 şoför, 1 su kanalı işçisi, 3 bekçi, 1 temizlik görevlisi, 3 veteriner sağlık teknikeri 2, veteriner hekim ve farklı kadrolar için de 7 personel alınacaktır" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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