Kütahya Belediyesi 1 yılda 62 milyon 380 bin TL hibe desteği aldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, 2021 yılında hazırlanan projelerle toplam 62 milyon 380 bin TL hibe desteği aldı.

Birçok alanda hazırladığı projelerle Türkiye'ye örnek olan Kütahya Belediyesi, 2021 yılında hazırlanan ve onaylanan projeleriyle, 62 milyon 380 bin 517 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Hazırlanan projelerin bazıları Türkiye'de örnek projeler oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, " Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi ile UNESCO Şehirler Ağı'na Zanaat ve Halk Sanatları Alanı'nda üye olan Kütahya Çini sektörünün yaşadığı; endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımı eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarette yaşanılan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanıyor. Projenin hibe destek bedeli 59 milyon 354 bin 67 TL. SOGEP Programı kapsamında onaylanan "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe Projesi" ile Kütahya sanayisi aradığı nitelikteki personel açığını kapatarak, dezavantajlı kadınların sürekli ve düzenli iş olanaklarına erişimi hedeflendi. Projenin hibe destek bedeli 1 milyon 516 bin 450 TL. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı mülkiyeti belediyemize ait Paşam Sultan Mahallesi Kurşunlu Sokak 17 Nolu konağın restorasyonu yapılarak, ilimizin Zanaat ve Halk Sanatları ile Gastronomi Kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amaçlandı. Projenin hibe destek bedeli 1 milyon 360 bin TL" denildi.

"Kentini kendin tasarla" projesi

Açıklamada, yenilebilir enerji için de hibe desteği alındığını belirtilen açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı "Fikir ve sanat eserlerini içeren Taşıyıcı Materyaller ile bu eserlerin çoğaltılmasına yarayan teknik cihazların bedellerinden yapılan kesintilerin kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında destek alınmış olup Söyleşi ve Çini Atölye Çalışmalarını içeren 5 günlük festival yapılması planladı. Projenin hibe destek bedeli 150 bin TL.GES CFCU tarafından fonlanan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından koordine edilen YEVDES Programı kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvuru onaylanmış olup, yapılması planlanan GES Santrali için teknik destek ve fizibilite raporu sağlanacak. Projede teknik destek alınacak.Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen "Sahipsiz Patilere Umut Ol" ve "Kentini Kendin Tasarla" projelerinden her biri 500 bin TL olmak üzere toplamda 1 Milyon TL Hibe desteği kazandık" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel