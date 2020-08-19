Kütahya Belediye Başkanı'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret ettiler.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret ettiler.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Alim Işık ve Cahit Özel, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayarak altyapı organizasyonları hakkında fikir edindiler.

Kaynak: AA