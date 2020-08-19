Kütahya Belediye Başkanı'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret ettiler.
19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:39
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret ettiler.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Alim Işık ve Cahit Özel, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayarak altyapı organizasyonları hakkında fikir edindiler.
Kaynak: AA